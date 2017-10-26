Полиция обеспокоена невозможностью серьезно наказать за граффити в метро

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.В МВД в преддверии чемпионата мира по футболу указали на проблему невозможности серьезно наказать неформальных художников, раскрашивающих поезда в метро и наносящих порчу имуществу метрополитена.
Он напомнил, что законом предусмотрена уголовная ответственность за порчу имущества на охраняемых объектах, но территория московского метрополитена в этот перечень не попала.
"Абсурдная ситуация: мы имеем право и привлекаем гражданина за то, что он разбил створку валидатора… а к лицам, которые потенциально проникают через барьеры и наносят порчу имуществу метрополитена, мы не можем в рамках действующего законодательства, кроме символических штрафов, никаких мер воздействия применить", — заявил Микулин.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.