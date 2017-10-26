Полиция обеспокоена невозможностью серьезно наказать за граффити в метро

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.В МВД в преддверии чемпионата мира по футболу указали на проблему невозможности серьезно наказать неформальных художников, раскрашивающих поезда в метро и наносящих порчу имуществу метрополитена.

"Еще одна проблема перед предстоящим чемпионатом мира — проникновение на территорию московского метрополитена неформальных групп с целью раскраски подвижного состава метрополитена", — сообщил на заседании в Общественной палате РФ врио замначальника УВД на Московском метрополитене ГУМВД РФ по Москве Владимир Микулин.

Он напомнил, что законом предусмотрена уголовная ответственность за порчу имущества на охраняемых объектах, но территория московского метрополитена в этот перечень не попала.

"Абсурдная ситуация: мы имеем право и привлекаем гражданина за то, что он разбил створку валидатора… а к лицам, которые потенциально проникают через барьеры и наносят порчу имуществу метрополитена, мы не можем в рамках действующего законодательства, кроме символических штрафов, никаких мер воздействия применить", — заявил Микулин.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.