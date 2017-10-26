Родители Фриске подали новый иск к "Русфонду"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Мать и отец певицы Жанны Фриске Ольга и Владимир подали новый иск к "Русфонду", с материалами дела представители фонда пока не ознакомились, сообщил РИА Новости адвокат фонда Иван Шиенок.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается более года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

"Иск к "Русфонду" действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно, потому что иск только зарегистрирован и еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят. Мне, во всяком случае, непонятно, какой иск семья может предъявить в арбитражный суд", — заявил Шиенок.

По его словам, ознакомиться с материалами дела у представителей фонда пока не получается.

"По правилам это можно сделать только после начала производства по делу. На данном этапе мы просто держим ситуацию на контроле", — добавил адвокат.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.