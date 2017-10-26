Родители Фриске подали новый иск к "Русфонду"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Мать и отец певицы Жанны Фриске Ольга и Владимир подали новый иск к "Русфонду", с материалами дела представители фонда пока не ознакомились, сообщил РИА Новости адвокат фонда Иван Шиенок.
"Иск к "Русфонду" действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно, потому что иск только зарегистрирован и еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят. Мне, во всяком случае, непонятно, какой иск семья может предъявить в арбитражный суд", — заявил Шиенок.
По его словам, ознакомиться с материалами дела у представителей фонда пока не получается.
Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.