Следователь допросил Фельгенгауэр в больничной палате

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Следователь в больничной палате допросил журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр по делу о нападении на нее, сообщил РИА Новости адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, который защищает ее интересы в качестве потерпевшей.

"Допрос в качестве потерпевшей проходил в НИИ имени Склифософского с разрешения врачей", — сказал адвокат. Он уточнил, что разговор длился недолго, "потому что говорить ей тяжело".

В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.