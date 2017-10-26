Приставы взыщут с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Судебные приставы Москвы завели исполнительные производства о взыскании по решению Перовского суда более 21 миллиона рублей с Владимира и Ольги Фриске, следует из банка данных исполнительных производств на сайте ФССП России.

Ранее суд вынес решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, выделенных "Русфондом" на лечение певицы. Ответчиками по иску являются мать и отец Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители Шепелева утверждали, что именно мать певицы обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.

Исполнительные листы на Ольгу и Владимира Фриске датированы 11 сентября 2017 года. Сумма долга — 21,6 миллиона рублей. Исполнительных документов о взыскании указанной суммы с гражданского мужа певицы Дмитрия Шепелева в банке данных нет.

Официальным комментарием службы приставов РИА Новости пока не располагает.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.