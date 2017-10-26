Дело против подруги полковника Захарченко закрыли, сообщил источник

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Генпрокуратура России отменила уголовное дело о мошенничестве в отношении гражданской жены скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
В конце сентября Пестрикова была задержана в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр. Задержание было оформлено в рамках дела о мошенничестве — СК РФ заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой.
Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела полковника Захарченко на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.