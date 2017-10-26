Директор саратовского зоопарка, где леопард напал на детей, пойдет под суд

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Директор контактного зоопарка в Саратове, где леопард напал на шестилетнюю девочку и семилетнего мальчика, пойдет под суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Суд поместил до 5 ноября под домашний арест гендиректора и владельца ООО "Альпака" Дмитрия Мельникова. Он обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору".
Генеральный директор контактного зоопарка задержан, добавили в СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя, и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении указанных противоправных деяниях обвиняемый признал в полном объеме.
В ведомстве уточнили, что зоопарк будет закрыт, животные изъяты и помещены в Пензенский муниципальный зоопарк.