Директор саратовского зоопарка, где леопард напал на детей, пойдет под суд

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Директор контактного зоопарка в Саратове, где леопард напал на шестилетнюю девочку и семилетнего мальчика, пойдет под суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее СК сообщил, что 26 июля шестилетняя девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке в одном из торговых центров Саратова получила травмы в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали. В тот же день животное укусило за ногу семилетнего мальчика, после чего родители с ребенком обратились в медучреждение. В результате осмотра эксперт выявил подкожную гематому на левом бедре пострадавшего.

Суд поместил до 5 ноября под домашний арест гендиректора и владельца ООО "Альпака" Дмитрия Мельникова. Он обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Генеральный директор контактного зоопарка задержан, добавили в СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя, и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении указанных противоправных деяниях обвиняемый признал в полном объеме.

В ведомстве уточнили, что зоопарк будет закрыт, животные изъяты и помещены в Пензенский муниципальный зоопарк.