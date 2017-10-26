Дело сына экс-заместителя главы Магнитогорска направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сына бывшего замглавы Магнитогорска Виталия Сидоренко, обвиняемого в пособничестве в передаче взятки и скрывавшегося от следствия в Малайзии, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По данным прокуратуры региона, обвиняемый Виталий Сидоренко в 2007-2009 годах с Алексеем Савинковым (осужден в 2012 году) содействовал в получении взятки в 5 миллионов рублей своим отцом, заместителем главы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам Виталием Сидоренко, за действия в пользу коммерческой организации по предоставлению земельного участка площадью 1,12 тысячи квадратных метров в Магнитогорске. С ноября 2008 по сентябрь 2009 года Сидоренко-старший получил от руководителя коммерческой организации через сына и Савинкова 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемый совершил покушение на пособничество в получении его отцом взятки в 10 миллионов рублей в пользу предприятия либо предпринимателя по оформлению земельного участка с недостроенным зданием. Но это преступление не было доведено до конца, поскольку Сидоренко-старший и Савинков были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Обвиняемый Сидоренко-младший скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года он был депортирован из Малайзии в Россию, где в аэропорту Москвы был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Прокуратура уточняет, что в 2017 году Сидоренко работал управляющим директором "Алвит корпорейшн Ко. ЛТД" (Таиланд).

"Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Сидоренко. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в "пособничестве во взятке в крупном размере" и "пособничестве в покушении на взятку в крупном размере", уточняется в сообщении.

Прокуратура напоминает, что Виталий Сидоренко-старший и Алексей Савинков были осуждены 10 апреля 2012 года Челябинским облсудом к девяти годам и двум годам восьми месяцам лишения свободы соответственно.