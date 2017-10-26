Новосибирский аэропорт "Толмачево" эвакуировали из-за звонка о минировании

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Сотрудников и пассажиров новосибирского международного аэропорта "Толмачево" в четверг эвакуировали из-за анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.

"В аэропорт поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время все пассажиры и сотрудники терминального комплекса эвакуированы. Проводятся оперативные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

О возможных задержках рейсов пока не сообщается. По данным онлайн-табло аэропорта, задержанных рейсов нет.

Международный аэропорт "Толмачево" — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тысячи пассажиров в час, на международных — 1,3 тысячи пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы.