Генпрокуратура не получала запрос от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная прокуратура РФ не получала запросы от Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с расследованием по убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в ответ на запрос РИА Новости.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д. Н.", — говорится в ответе пресс-службы российского ведомства.

Как уточняет Генеральная прокуратура, такие запросы в случае их поступления будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются РФ и Украина.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Генеральная прокуратура Украины в рамках международной правовой помощи направила в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина. По его словам, РФ был направлен запрос на правовую помощь, в том числе, о вручении Тюрину сообщения о подозрении по статье 115 "Умышленное убийство", а также о совершении других следственных действий. Он уточнил, что Генпрокуратура не направляла в РФ запрос об экстрадиции Тюрина на Украину.

В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Однако Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Во вторник информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что Генпрокуратура Украины 9 октября направила запрос в РФ об экстрадиции Тюрина.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.