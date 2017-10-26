На Камчатке СК проверяет сообщения об организации детских уличных боев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт – РИА Новости. Камчатские следователи проверят достоверность распространенных в социальных сетях сведений об организации уличных боев детей в городе Елизово, сообщила РИА Новости старший помощник регионального следственного управления Елена Матафонова.
В краевом управлении МВД РИА Новости подтвердили, что заявление о происшествии действительно поступило в полицию. По данному факту была организована проверка.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Камчатскому краю инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел в свое производство материала проверки об инциденте. Все факты, изложенные в СМИ, будут тщательно изучены", — сказала Матафонова.
Она добавила, что следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.