На Камчатке СК проверяет сообщения об организации детских уличных боев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт – РИА Новости. Камчатские следователи проверят достоверность распространенных в социальных сетях сведений об организации уличных боев детей в городе Елизово, сообщила РИА Новости старший помощник регионального следственного управления Елена Матафонова.

Как сообщалось в социальных сетях, 18 октября в городе Елизово недалеко от школы № 8 произошел инцидент. Трое подростков 16-17 лет заставили двух мальчиков — учащихся 4-х классов — драться между собой. При этом на них делали денежные ставки. Родители одного из участников драки написали соответствующее заявление в полицию.

В краевом управлении МВД РИА Новости подтвердили, что заявление о происшествии действительно поступило в полицию. По данному факту была организована проверка.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Камчатскому краю инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел в свое производство материала проверки об инциденте. Все факты, изложенные в СМИ, будут тщательно изучены", — сказала Матафонова.

Она добавила, что следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.