Экс-губернатора Сахалина Хорошавина оставили в СИЗО еще на три месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска в четверг продлил на три месяца арест бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.1% Большими реальными сроками

30.5% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

23.8% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Мера пресечения оставлена без изменения, содержание под стражей в СИЗО продлено на три месяца. Оснований для удовлетворения ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест суд не усматривает", — сказала судья Елена Поликина, добавив, что защита может обжаловать это решение.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года, когда его задержали прямо на рабочем месте по подозрению во взяточничестве.

В марте 2016 года суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела бывшего чиновника и членов его команды: экс-заместителя председателя правительства региона Сергея Карепкина, советника Хорошавина Андрея Икрамова и бывшего министра сельского хозяйства Николая Борисова. Последний пошел на сделку со следствием и находится под домашним арестом. Общая сумма взяток бывших чиновников, по данным следствия, составила 522 миллиона рублей.