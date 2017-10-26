Экс-губернатора Сахалина Хорошавина оставили в СИЗО еще на три месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска в четверг продлил на три месяца арест бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
18.1%Большими реальными сроками
30.5%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
23.8%Разве что высшая мера поможет
24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года, когда его задержали прямо на рабочем месте по подозрению во взяточничестве.
В марте 2016 года суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела бывшего чиновника и членов его команды: экс-заместителя председателя правительства региона Сергея Карепкина, советника Хорошавина Андрея Икрамова и бывшего министра сельского хозяйства Николая Борисова. Последний пошел на сделку со следствием и находится под домашним арестом. Общая сумма взяток бывших чиновников, по данным следствия, составила 522 миллиона рублей.