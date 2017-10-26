В Якутии почти 50 детей отравились после ужина в школьной столовой

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Сорок шесть детей почувствовали недомогание после ужина в школьной столовой в якутском Нерюнгри, прокуратура проводит проверки во всех школах района, сообщает региональное надзорное ведомство.
Все дети обеспечивались питанием в столовой 15-й школы Нерюнгри, говорится в сообщении.
"Прокуратура Нерюнгри по поступившему сообщению о регистрации случаев пищевой интоксикации воспитанников футбольной школы начала соответствующую проверку. В ходе проверки прокуратура даст оценку организации питания детей в столовой, соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, прокуратурой Нерюнгри принято решение о проведении подобной проверки во всех общеобразовательных учреждениях района", — говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.