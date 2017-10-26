На Камчатке проводят проверку после опрокидывания маршрутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости. Камчатские следователи проводят проверку по факту опрокидывания маршрутки с 11 пассажирам на скользкой дороге, сообщает региональное следственное управление.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана принципиальная юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.
В ГИБДД ранее сообщили, что водитель микроавтобуса перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, путевой лист был оформлен в соответствии с законодательством, а на автомобиле стояли зимние шины.