Полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейских в Ессентуках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Задержан сбежавший подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По горячим следам задержан злоумышленник, открывший огонь по полицейским в городе Ессентуки… В настоящее время подозреваемый доставлен в городской отдел полиции", — сообщила она.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия", их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.