Полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейских в Ессентуках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Задержан сбежавший подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В среду наряд патрульно-постовой службы МВД остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу.

"По горячим следам задержан злоумышленник, открывший огонь по полицейским в городе Ессентуки… В настоящее время подозреваемый доставлен в городской отдел полиции", — сообщила она.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия", их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.