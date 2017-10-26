На Камчатке маршрутка с 11 пассажирами перевернулась на скользкой дороге

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус с 11 пассажирами в салоне утром в четверг перевернулся на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково, пострадали три человека, сообщила РИА Новости старший госинспектор отдела ГИБДД по Елизовскому району Ольга Зубрицкая.

Микроавтобус в салоне выполнял рейс по маршруту Елизово — Южные Коряки.

"42-летний водитель автомобиля SsangYoung Estano не учёл дорожные и метеорологические условия — утром шёл сильный мокрый снег, не справился с управлением, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся", — сказала Зубрицкая.

По её словам, в результате аварии пострадали два пассажира, их доставили в травматологическое отделение елизовской районной больницы. Ещё один пассажир обратился к медикам позднее.

В ГИБДД отмечают, что водитель микроавтобуса перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, путевой лист был оформлен в соответствии с законодательством. Кроме того, на автомобиле стояли зимние шины.

"Пострадавших могло быть больше, но водитель перед ДТП успел крикнуть пассажирам: "Держитесь!". Вероятно, это позволило людям сгруппироваться и не получить серьёзных травм", — сказала представитель госавтоинспекции.

Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка.