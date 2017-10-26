Владивосток окутал дым от лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Дым от лесных пожаров на Дальнем Востоке и приграничных территориях Китая привел к задымлению во Владивостоке, рассказал РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков.

"Во Владивостоке наблюдается задымление из-за лесных пожаров в Приморье, в приграничных районах КНР, в Приамурье и Хабаровском крае. Дым принес северный ветер, он (ветер) слабый, поэтому задымление не рассеивается", — сказал собеседник.

По его словам, в четверг со второй половины дня ветер изменит направление на южное, что позволит рассеять дым. В ближайшие дни – до субботы — ветер усилится. Дальнейшая обстановка будет зависеть от пожаров в лесах.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. В трех районах региона действует режим чрезвычайной ситуации. С 12 октября во всему краю введен особый противопожарный режим. По данным МЧС, меры региональных и муниципальных властей для борьбы с лесными пожарами явно недостаточны и носят формальный характер.