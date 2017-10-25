На северо-востоке Москвы женщина на иномарке насмерть сбила ребенка

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Женщина насмерть сбила мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте на Ленской улице в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

"Установлено, что водитель автомобиля марки Suzuki, двигаясь по Ленской улице в направлении Чукотского проезда, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неположенном месте без сопровождения взрослых. От полученных травм мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель — 52-летняя жительница столицы — была задержана. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Сотрудники полиции призвали позвонить и рассказать о случившемся всех очевидцев этого происшествия.