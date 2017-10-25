Экс-главу пензенского агентства ипотечного кредитования могут арестовать

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы в среду отложил до 27 октября рассмотрение ходатайства следователя о заключении под стражу бывшего гендиректора "Агентства ипотечного кредитования Пензенской области" Вениамина Бочкарева, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 133 миллиона рублей, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы суда, в среду поступило ходатайство следователя об избрании Бочкареву меры пресечения в виде заключения под стражей.
"Суд, рассмотрев ходатайство следователя,… с учетом позиции обвиняемого, возражавшего против его рассмотрения в отсутствие адвоката Феоктистова, действующего на основании соглашения, отложил принятие судебного решения до 27 октября", — говорится в сообщении.
В суде уточнили, что Бочкареву предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет заключения.
Местные СМИ пишут, что Бочкарев приходится племянником бывшему губернатору Пензенской области, экс-сенатору Василию Бочкареву, который скончался в июне 2016 года.