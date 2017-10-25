Экс-главу пензенского агентства ипотечного кредитования могут арестовать

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы в среду отложил до 27 октября рассмотрение ходатайства следователя о заключении под стражу бывшего гендиректора "Агентства ипотечного кредитования Пензенской области" Вениамина Бочкарева, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 133 миллиона рублей, сообщила пресс-служба суда.

Ранее СК РФ сообщил о задержании Бочкарева. По данным следствия, Бочкарев злоупотребил полномочиями при реализации целевых программ "Дом для молодой семьи", в результате чего не по целевому назначению использовались не менее 19 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Следователи также установили, что Бочкарев похитил не менее 133 миллионов бюджетных рублей при реализации программы по расселению жителей в зоне строительства моста через реку Сура.

По данным пресс-службы суда, в среду поступило ходатайство следователя об избрании Бочкареву меры пресечения в виде заключения под стражей.

"Суд, рассмотрев ходатайство следователя,… с учетом позиции обвиняемого, возражавшего против его рассмотрения в отсутствие адвоката Феоктистова, действующего на основании соглашения, отложил принятие судебного решения до 27 октября", — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Бочкареву предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет заключения.

Местные СМИ пишут, что Бочкарев приходится племянником бывшему губернатору Пензенской области, экс-сенатору Василию Бочкареву, который скончался в июне 2016 года.