Суд отказался освободить директора "Балтстроя"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста директора "Балтствоя" Дмитрия Сергеева, обвиняемого по делу о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья Юлия Сафина удовлетворила ходатайство следователя, который настаивал, что в случае освобождения обвиняемый сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим образом помешать расследованию.

Защита Сергеева настаивала, что он намерен активно сотрудничать со следствием, а не мешать ему. "Его позиция по делу представляет угрозу его жизни — он намерен активно сотрудничать со следствием. Мы не хотим, чтобы эта позиция стала доступна неопределенному кругу лиц. Это принесет реальную угрозу для него и для членов его семьи", — сказала адвокат.

Сергеев был приговорен к условному сроку и штрафу в рамках "дела реставраторов". Однако сразу после освобождения его задержали и предъявили обвинение по новому делу. "Спасибо, что вернули меня. Теперь снова живу по режиму. И контингент в суде интересный", — обратился он к следователю в суде.

В рамках дела обвинение предъявлено также главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.