В Москве мужчина упал с крыши пятиэтажки при попытке сделать селфи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре Москвы во время селфи, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел вчера днем.

"Мужчина попал в больницу после падения с крыши пятиэтажки на Пресненском валу. Со слов очевидцев, перед падением он делал селфи", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей. По официальной информации, в полицию вчера поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним с улицы Пресненский вал доставлен мужчина 1989 года рождения с травмами.

"По данному факту проводится проверка", — сообщил РИА Новости дежурный офицер главка МВД.