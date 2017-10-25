Лидеров меджлиса* помиловали по просьбе крымского муфтия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Осужденные в Крыму заместители главы запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров помилованы, сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
По его словам освобождение Чийгоза и Умерова стали результатом гуманного поступка президента России, а не заслуги украинской дипломатии, как это уже пытается выдать официальный Киев.
Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намерена добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.
*Организация, запрещенная в России
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