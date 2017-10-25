В Прикамье умер ребенок с ВИЧ, мать которого отказалась его лечить

УФА, 25 окт — РИА Новости. ВИЧ-инфицированный восьмилетний мальчик скончался в Прикамье в собственной квартире из-за того, что мать не давала ему прописанные докторами лекарства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Пермского края.
"Болезнь прогрессировала, и ребенок скончался в своей квартире 14 августа 2017 года", — сообщила агентству старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.
По ее словам, в отношении 28-летней матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, дело передано в суд.