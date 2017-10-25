Подозреваемый в хищении денег у Владимира Этуша заявил, что взял их в долг

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, подозреваемый в хищении денежных средств у известного актера Владимира Этуша и его супруги, заявил, что взял деньги в долг.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 59-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.