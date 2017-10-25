Подозреваемый в хищении денег у Владимира Этуша заявил, что взял их в долг

Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в хищении денежных средств у В. Этуша

Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в хищении денежных средств у В. Этуша

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, подозреваемый в хищении денежных средств у известного актера Владимира Этуша и его супруги, заявил, что взял деньги в долг.

По словам Барганджия, он взял деньги в долг и намерен их вернуть. "Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня действующий договор займа до декабря", — сказал подозреваемый.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 59-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.