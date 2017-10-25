Песков прокомментировал прошлогодние обыски у Бельянинова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Обыски, проводившиеся в доме у экс-клавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова в прошлом году, не дискредитируют его как кандидата на пост главы Евразийского банка развития (ЕАБР), так как он никогда ни в чем не обвинялся, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

В среду было опубликовано распоряжение правительства о внесении кандидатуры Бельянинова для назначения председателем правления ЕАБР. Этот пост с февраля 2015 года занимает экс-глава ФСФР Дмитрий Панкин.

Бельянинов был уволен с поста главы ФТС в июле прошлого года, — как было указано в распоряжении правительства, по собственному желанию. Резонансная отставка происходила на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы в связи с делом о контрабанде алкоголя. Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля, и никаких обвинений ему не предъявляли.

"Не дискредитируют. Все то, что показывают по телевизору, это плохо. Негативное отношение к этому неоднократно высказывал сам президент. Вспомните слова президента, сказанные в одном из посланий к федеральному собранию, относительно того, что следственные действия нельзя превращать в шоу. Поэтому отношение главы государства к этому хорошо известно. Господин Бельянинов ни в чем никогда не обвинялся, и поэтому такой вопрос полагаю неуместным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не дискредитируют ли прошлогодние обыски Бельянинова на новом посту главы ЕАБР.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.