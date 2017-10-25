В Росгвардии рассказали, что привело к трагедии в чеченской части

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Конфликт в части Росгвардии в Чечне, где сотрудник застрелил четырех сослуживцев

и затем сам был ликвидирован, разгорелся из-за социальных и личных противоречий, сообщил в среду директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

"Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которого ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала", — сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

По словам генерала, когда старший лейтенант ушел в отпуск, "командир батальона пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились отношения, он его жену выселил из части".

Когда военнослужащий вернулся из отпуска, на его место уже подселили другого, что "вызвало у него эмоциональный всплеск", в то время как и до этого он уже был раздраженным, отметил Золотов.

"Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем", — заключил директор Росгвардии.

Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, расстрел в части устроил 25-летний уроженец Дагестана Марат Гаджиев. По факту ЧП расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Подробнее о случаях нападения на сослуживцев в Вооруженных силах России в 2011-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

