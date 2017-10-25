Журналисты Кашин и Плющев подали иск к ФСБ из-за ее требований к Telegram

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Журналист "Дождя" Олег Кашин и его коллега из "Эха Москвы" Александр Плющев подали иски к ФСБ из-за требований расшифровать переписку в Telegram, сообщил РИА Новости в среду адвокат Павел Чиков.

"Административные иски поданы в Мещанский суд Москвы", — сказал он, отметив, что истцы попытаются оспорить действия спецслужбы в отношении мессенджера.

Как написали Кашин и Плющев в своих Telegram-каналах, они возражают против предоставления ФСБ ключей шифрования переписки, поскольку, по их словам, "это затрагивает наше право (как журналистов) на конфиденциальное общение с источниками информации".

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

В середине октября мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Павел Дуров в ответ заявил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат Конституции РФ.