Задержан подозреваемый в хищении денег у Владимира Этуша

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Следствие задержало и просит об аресте подозреваемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих известному актеру Владимиру Этушу и его супруге, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 59-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

"Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ГСУ.

Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.