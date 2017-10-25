Ущерб от лесных пожаров в Приморье составил почти 37 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Ущерб от лесных пожаров в Приморье с начала года составил почти 37 миллионов рублей, сообщил прокурор края Сергей Бессчасный, выступая на заседании законодательного собрания региона в среду.

По его словам, в 2017 году в Приморском крае зарегистрировано 438 лесных пожаров, огнем пройдено более 40 тысяч гектаров.

"Ущерб, нанесенный лесными пожарами в 2017 году, составил 36,8 миллиона рублей. Однако несмотря на сложную пожароопасную обстановку и возникновение в связи с этим чрезвычайных ситуаций в трех МО (Кавалеровский и Тернейский муниципальные районы, Дальнегорский городской округ), особый противопожарный режим на территории края введен только 12 октября после вмешательства прокуратуры края", — сказал прокурор.

Он отметил, что ведомство нашло множество нарушений в работе профильных служб, в том числе отсутствие необходимой техники и оборудования.

В Ольгинской пожарно-химической станции Приморской авиабазы стоит неисправный бульдозер, а необходимые с учетом особенностей местности плавсредства отсутствуют, сообщил прокурор. По его словам, своевременно техника не отремонтирована. В Тернейском отделении учреждения имеется пожарный автомобиль, который используется только для перевозки людей из-за отсутствия обученного работника, добавил Бессчасный. Аналогичные факты обнаружены в Спасском отделении Приморской авиабазы.

"Из 160 находящихся на балансе КГКУ "Примлес" единиц автомобильной техники в технически исправном состоянии находятся только 65, 68 единиц транспорта – неисправны и требуют капитального ремонта, 27 единиц – ремонту не подлежат. Однако до настоящего времени необходимые бюджетные средства на исправление указанной ситуации департаментом лесного хозяйства края не выделены", — добавил прокурор.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в 3 районах. С 12 октября на всей территории края введен особый противопожарный режим. По данным СибРЦ МЧС, меры региональных и муниципальных властей для борьбы с лесными пожарами явно недостаточны и носят формальный характер.