Мосгорсуд отказался освободить пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело касается заключения фиктивных трудовых договоров, Ампелонский свою причастность к этому отрицает.

"Решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката.

Помимо пресс-секретаря, в рамках дела о мошенничестве под домашним арестом находятся глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин. Статья предполагает до 10 лет заключения.

О статусе дела свидетельствует тот факт, что расследованием занимается центральный аппарат СК РФ — Главное управление по расследованию особо важных дел.