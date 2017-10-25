Никифоров считает, что российские СМИ не были целью хакеров

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Российские СМИ, скорее всего, не были целью хакеров – кибератаки обычно связаны с недостаточным уровнем безопасности, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, призвав "не драматизировать" последний случай.

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.

"В основном все такие атаки связаны с тем, что не было вовремя обновления программного обеспечения, грубо нарушались меры, связанные с тем, какие системы подключены, установлены ли какие-то элементарные средства технической программной защиты. В основном это про это. Не про то, что та или иная организация была выбрана в качестве мишени и по ней велась целенаправленная работа. Чаще всего это не подтверждается", — сказал Никифоров в кулуарах Евразийского межправительственного совета.

"Конечно, эти атаки, особенно когда они выливаются в информационное пространство, весьма резонансны, но чаще речь идет о некоей базовой культуре (безопасности — ред.)", — отметил он.

"Атаки происходят постоянно. Я бы не драматизировал. Мы все время в таких атаках пытаемся видеть какую-то глубоко организованную преступную группировку, которая что-то хитро спланировала, делает целенаправленные истории. Чаще все намного банальнее — проблема в недостаточном уровне культуры кибербезопасности", — сказал министр.

"Мы все еще не уделяем внимания этому вопросу, этим вопросом не занимаются первые лица компаний, организаций, тех же государственных структур. Важно формировать саму культуру кибербезопасности. К сожалению, ее формирование происходит через такую работу над ошибками — пока все не набьют эти шишки, этот опыт не появляется", — добавил Никифоров.