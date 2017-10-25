СК заподозрил пресс-секретаря Роскомнадзора в даче ложных показаний

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский дает ложные показания по делу о мошенничестве, считают в Следственном комитете РФ.

Согласно оглашенным материалам, дело касается заключения фиктивных трудовых договоров, Ампелонский свою причастность к этому отрицает.

"Прошу приобщить к материалам дела показания свидетеля. Из них следует, что Ампелонский на данный момент дает ложные показания", — сказал следователь в среду на заседании Мосгорсуда.

В свою очередь адвокат Ампелонского заявил, что причастность его клиента к мошенничеству ничем не подтверждена.

"Следствие излишне сгущает краски. Причастность моего подзащитного к данному преступлению является предположением следствия и объективно ничем не доказывается. Он не отказывается от сотрудничества со следствием, не отказывается давать показания", — отметил защитник.

Помимо пресс-секретаря, в рамках дела о мошенничестве под домашним арестом находятся глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин. Статья предполагает до 10 лет заключения.