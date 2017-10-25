В "Интерфаксе" заявили, что агентство атаковали несколько вирусов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Работа сервисов информационного агентства "Интерфакс", которое во вторник подверглось массированной хакерской атаке, частично восстановлена, сообщил РИА Новости замгендиректора агентства Юрий Погорелый.

В официальном микроблоге агентства в Twitter ранее появилась информация, что из-за хакерской атаки в работе серверов "Интерфакса" возник сбой, технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем.

"Как и планировали, мы восстановили основные международные информационные агентства и (доставку новостей) крупным российским клиентам, которые получают (новости) через корпоративные системы. Мы восстановили функционал нашей системы СПАРК, и мы восстанавливаем сейчас остальные сервисы", — сказал Погорелый.

Он отметил, что "Интерфакс" атаковали сразу несколько вирусов.

"Это было несколько вирусов, самых новейших и очень опасных. И это такая массированная управляемая атака, как мы видим. Пока мы не можем точно сказать, каков был источник, был он один или несколько. Возможно, он был не один", — добавил собеседник агентства.