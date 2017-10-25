Состояние журналистки "Эха Москвы" Фельгенгауэр улучшилось

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Состояние госпитализированной журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр улучшилось, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Его задержали, Фельгенгауэр госпитализировали и сделали операцию. Состояние журналистки оценивалось ранее как "стабильно тяжелое", однако голосовые связки не были повреждены.

"Она в состоянии средней тяжести", — отметил собеседник агентства.