Приморский прокурор обвинил Инвестагентство края в растрате средств

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Приморья Сергей Бессчасный раскритиковал работу Инвестиционного агентства края, заявив, что оно использовало на привлечение инвестиций в регион менее 40% от субсидий за 3 года, а остальные средства потратило на личные нужды.

"Обоснованные нарекания вызывает деятельность Инвестиционного агентства Приморского края, получившего из краевого бюджета за три последних года субсидии на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, при этом расходы агентства на проведение мероприятий, непосредственно направленных на привлечение инвестиций в Приморский край, составили менее 40% от общего объема полученных бюджетных средств", — сказал Бессчасный, выступая на заседании законодательного собрания Приморья в среду.

По его словам, остальные средства, а это свыше 120 миллионов рублей, израсходованы агентством на свои нужды, в том числе, на оплату труда и служебных командировок.

"Определить степень влияния проведенных Инвестиционным агентством мероприятий по улучшению инвестиционного климата Приморья не может ни само агентство, ни его учредитель – администрация Приморского края", — добавил прокурор.

Комментарием агентства РИА Новости пока не располагает.