Приморский прокурор обвинил Инвестагентство края в растрате средств

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Приморья Сергей Бессчасный раскритиковал работу Инвестиционного агентства края, заявив, что оно использовало на привлечение инвестиций в регион менее 40% от субсидий за 3 года, а остальные средства потратило на личные нужды.
По его словам, остальные средства, а это свыше 120 миллионов рублей, израсходованы агентством на свои нужды, в том числе, на оплату труда и служебных командировок.
"Определить степень влияния проведенных Инвестиционным агентством мероприятий по улучшению инвестиционного климата Приморья не может ни само агентство, ни его учредитель – администрация Приморского края", — добавил прокурор.
Комментарием агентства РИА Новости пока не располагает.