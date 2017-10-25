В Свердловской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Пять человек, в том числе две девочки, погибли во время пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного ГУМВД Валерий Горелых.

"На место происшествия вместе с огнеборцами оперативно прибыли сотрудники полиции из территориального ОВД… Личности погибших сыщики установили по горячим следам. Среди них неработающая женщина 1986 года рождения, ее дочери 2006 и 2015 года рождения, а также две соседки 1932 и 1970 года рождения", — сказал он.

По одной из версий, пожар начался на крыльце дома, а затем распространился внутрь. Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил противопожарной безопасности. Также отрабатывается версия, связанная с замыканием электропроводки, добавил Горелых.

По данным регионального ГУМЧС, пожар на площади 120 квадратных метров возник в пятиквартирном одноэтажном доме в городе Серов на улице Сосьвинской в ночь на среду. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре спецмашины. Самостоятельно из помещений эвакуировались восемь человек, еще пятерых на улицу вынесли огнеборцы. Пламя было ликвидировано за 40 минут.

Представитель СУСК РФ по Свердловской области уточнил РИА Новости, что тела погибших были обнаружены в двух квартирах, а по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".