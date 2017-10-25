В Свердловской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Пять человек, в том числе две девочки, погибли во время пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного ГУМВД Валерий Горелых.
По одной из версий, пожар начался на крыльце дома, а затем распространился внутрь. Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил противопожарной безопасности. Также отрабатывается версия, связанная с замыканием электропроводки, добавил Горелых.
Представитель СУСК РФ по Свердловской области уточнил РИА Новости, что тела погибших были обнаружены в двух квартирах, а по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".