Нижегородская студентка хочет отчислиться из вуза после секса в клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Первокурсница нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина после появления в сети видео, где она совершает половой акт в ночном клубе со студентом региональной академии МВД, подала заявление на отчисление из вуза, сообщили РИА Новости в деканате учебного заведения.

"Девушка подала заявление на отчисление, видимо, переживая из-за публикации в сети ролика", — сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилась видеозапись того, как в одном из нижегородских ночных клубов пара в центре танцпола совершает половой акт у барной стойки, вокруг которой собрались люди и снимали это на камеры мобильных телефонов.

Позже стало известно, что девушка обучается на учителя русского языка и литературы, а ее партнер — в нижегородской академии МВД.

Молодого человека отчислили из учебного заведения, но МВД, тем не менее, организовало проверку "по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте".

Девушке предстояла дисциплинарная комиссия, которую планировалось провести в начале ноября.