В ГП рассказали, как будут предотвращать нападения, подобные атаке на "Эхе"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прокуроры работают над введением специальных параметров для контекстного поиска и мониторинга интернет-сайтов и онлайн-дневников для предотвращения случаев, подобных нападению на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ Олег Инсаров.
Последняя запись из опубликованного в интернете дневника, предположительно, принадлежащего нападавшему, посвящена радиоведущей. Мужчина жалуется, что Фельгенгауэр использует его "для удовлетворения своей похоти (телепатически)", а также угрожает его жизни.
"Никаких специальных программных продуктов у нас нет. Работа идет, чтобы разработать некие программные продукты, чтобы могли по контекстному поиску, по параметрам мониторить весь массив интернет-сайтов и чтобы предотвращать такие случаи в том числе", — сказал Инсаров, отвечая на вопрос, какие меры принимаются для отслеживания онлайн-публикаций и дневников с упоминанием людей в подобном контексте и предотвращению ЧП.
"У нас достаточно на низком уровне находится уровень информатизации, мы, собственно, для этого и создаем системы, сеть единую централизованную, много разных прикладных программ разрабатываем, в том числе и по мониторингу интернета. Как только эта работа будет в удобоваримом виде сделана, тогда у нас появится возможность мониторить, в том числе и то, что вы сказали. Сейчас этого нет, у нас просто нет инструментария",- заключил Инсаров.