В ГП рассказали, как будут предотвращать нападения, подобные атаке на "Эхе"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прокуроры работают над введением специальных параметров для контекстного поиска и мониторинга интернет-сайтов и онлайн-дневников для предотвращения случаев, подобных нападению на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ Олег Инсаров.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Его задержали, Фельгенгауэр госпитализировали и сделали операцию. Состояние журналистки "стабильно тяжелое", однако голосовые связки не были повреждены.

Последняя запись из опубликованного в интернете дневника, предположительно, принадлежащего нападавшему, посвящена радиоведущей. Мужчина жалуется, что Фельгенгауэр использует его "для удовлетворения своей похоти (телепатически)", а также угрожает его жизни.

"Никаких специальных программных продуктов у нас нет. Работа идет, чтобы разработать некие программные продукты, чтобы могли по контекстному поиску, по параметрам мониторить весь массив интернет-сайтов и чтобы предотвращать такие случаи в том числе", — сказал Инсаров, отвечая на вопрос, какие меры принимаются для отслеживания онлайн-публикаций и дневников с упоминанием людей в подобном контексте и предотвращению ЧП.

По его словам, прокуроры отслеживают интернет-сайты, находят подобные публикации, но процесс такого мониторинга фактически происходит вручную. Он сообщил, что существует единственный закон, "где одним мазком указано, что прокуроры тоже должны профилактикой заниматься", и надзорные органы в настоящий момент только приступают к процессу такой профилактики.

"У нас достаточно на низком уровне находится уровень информатизации, мы, собственно, для этого и создаем системы, сеть единую централизованную, много разных прикладных программ разрабатываем, в том числе и по мониторингу интернета. Как только эта работа будет в удобоваримом виде сделана, тогда у нас появится возможность мониторить, в том числе и то, что вы сказали. Сейчас этого нет, у нас просто нет инструментария",- заключил Инсаров.