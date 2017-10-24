Комитет защиты журналистов призывает расследовать нападение на Фельгенгауэр

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов призывает расследовать нападение на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, говорится в заявлении организации.

"Мы призываем российские власти публично осудить это нападение на Татьяну Фельгенгауэр и осуществить быстрое и полное расследование, которое позволит успешно привлечь к суду нападавшего. Власти должны обеспечить безопасность всех журналистов, работающих на "Эхе Москвы" и в других независимых новостных СМИ", — заявил заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Его задержали, Фельгенгауэр госпитализировали и сделали операцию. Состояние журналистки "стабильно тяжелое", однако голосовые связки не были повреждены.

Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле считают неправильным трактовать нападение на Фельгенгауэр иначе, как атаку безумца. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что использовать нападение на Фельгенгауэр, совершенное "заведомо психически больным человеком" "вне всякой связи с профессиональной деятельностью журналиста", для дискредитации положения журналистов в России является неприкрытым цинизмом.