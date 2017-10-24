Голодец предлагает пересмотреть меры наказания для осужденных матерей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец предлагает найти альтернативные меры наказания для осужденных женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

"Можно ли все-таки подумать о каких-то альтернативах в отношении женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Давайте сформулируем порученческий пункт. Подумайте, потому что это вопрос и медицинского обеспечения, и питания… Питание дома — оно другое, организация жизни дома другая, это принципиально для матерей и для детей, чтобы они все-таки не расставались. Давайте подумаем, если есть такие категории, такие возможности, почему ими не воспользоваться", — обратилась Голодец к заместителю министра юстиции Вадиму Федорову на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Мы сейчас смотрим только тех, кто до 3 лет, и мы не смотрим женщин, у которых дети в детских домах. Я уверяю вас, что это огромная категория, и несчастье, которое получает в этой ситуации ребенок, сопоставимо с несчастьем матери в данной ситуации", — сказала вице-премьер.

В качестве альтернативных мер наказания существуют домашний арест, ограничение свободы, исправительные работы и прочее.