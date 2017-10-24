Под Брянском двое военных получили ранения, сжигая листву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Двое военнослужащих получили ранения из-за детонации баллончика с аэрозолем в ходе сжигания опавшей листвы в Брянской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Двадцать третьего октября 2017 года в 17.30 по московскому времени, двое военнослужащих соединения, дислоцированного в Брянской области, получили незначительные травмы, находясь в непосредственной близости с местом сжигания опавшей листвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно докладу с места происшествия, при сжигания опавшей листвы произошла детонация, предположительно, баллончика с аэрозолем. Один военный, находящийся рядом, получил незначительный ожог, другой – травму кисти руки.

Военнослужащие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Для установления обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия ЗВО.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, это произошло в воинской части в городе Клинцы. "На территории воинской части в городе Клинцы при взрыве пострадали двое солдат срочной службы", — сообщил собеседник агентства.