В Москве у кинотеатра, где прошла премьера "Матильды", задержали 3 человек

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Три человека задержаны у кинотеатра на Новом Арбате за нарушение общественного порядка, сообщает столичный главк МВД РФ во вторник.

Московская премьера "Матильды" проходит 24 октября в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. В широкий прокат "Матильда" выйдет 26 октября.

"Сегодня около кинотеатра на Новом Арбате сотрудниками полиции было задержано три человека за нарушение общественного порядка, которые были доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.2. КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.