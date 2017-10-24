Патрушев: в Сибири выявили более четырех тысяч несанкционированных свалок

БАРНАУЛ, 24 окт — РИА Новости. На территории Сибирского федерального округа выявлено более четырех тысяч несанкционированных свалок общей площадью 10 тысяч гектаров, что приводит к существенному загрязнению окружающей среды и криминализации сферы обращения с отходами, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Он подчеркнул, что в условиях полного отсутствия в СФО мусороперерабатывающих комплексов в районах размещения отходов повсеместно отмечается загрязнение окружающей среды. По словам Патрушева, наиболее критическое положение отмечается в республиках Тыва, Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства расположены в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны, добавил он.

Патрушев подчеркнул, что эти нарушения способствуют криминализации сферы обращения с отходами, формируют угрозы обеспечению экологической безопасности региона, приводят к ухудшению состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки, росту социальной напряженности и снижению туристско-рекреационного потенциала округа.

"Экологическая обстановка в округе остается непростой. В целом по СФО только в текущем году зарегистрировано более 4,2 тысячи экологических преступлений, размер причиненного материального ущерба по которым составил более 12 миллиардов рублей. Ежегодно образуется порядка 460 тысяч тонн отходов потребления, в хозяйственный оборот вовлекается не более 15% отходов", — сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе (СФО). Оно проходит с участием полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, глав субъектов федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

В повестке совещания — обсуждение дополнительных мер по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематика декриминализации данной сферы в регионах СФО.