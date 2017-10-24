Напавший на Фельгенгауэр арестован, СК запросит у Израиля его меддокументы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца гражданина России и Израиля Бориса Грица, обвиняемого в покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр; Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Нападавшего удалось задержать.

Состояние здоровья Фельгенгауэр во вторник утром медики оценили как стабильно тяжелое, журналистку перевели в реанимационную палату интенсивной терапии. Она находится в сознании, ее голосовые связки не повреждены, несмотря на ранение в области шеи. Фельгенгауэр письменно поблагодарила всех неравнодушных за поддержку, фотоснимок ее рукописного письма опубликован на официальном сайте радиостанции.

Обвинение и арест

Во вторник следствие предъявило обвинение Борису Грицу.

"Гриц, имея умысел на убийство заместителя главного редактора Татьяны Шадриной (фамилия пострадавшей по паспорту), проник на радиостанцию "Эхо Москвы". Но свой умысел он не довел до конца. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ", — сказала следователь на заседании Пресненского суда Москвы.

Дело расследуется по статье о покушении на убийство. В теории она подразумевает до 11 лет заключения, но сначала экспертиза должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.

Как рассказала следователь, Гриц частично признал вину, подтвердив, что нанес Фельгенгауэр повреждения, но, по его словам, умысла на убийство у него не было.

На заседании суда обвиняемый попросил не заключать его под стражу: "Я не судим, имею место проживания в городе Люберцы. Скрываться не собираюсь, в связи с этим прошу мне избрать более мягкую меру пресечения".

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Грица на два месяца. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование покушения на журналистку.

Психиатры разберутся

Обвиняемому, который на опубликованном полицией видео утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт", назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, российские следователи запросят у Израиля медицинскую документацию о Борисе Грице.

"Необходимо отметить, что обвиняемый долгое время не проживал в России, в связи с чем будут направлены международные запросы о правовой помощи с целью получения медицинской документации о состоянии здоровья Грица по месту его проживания. В частности, с израильской стороной такое взаимодействие у российских компетентных органов налажено и, как правило, конструктивно", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что эти документы необходимы экспертам-психиатрам для того, чтобы установить объективную картину состояния здоровья обвиняемого, и только после их изучения и исследования психического состояния Грица эксперты смогут ответить на вопрос, отдавал ли обвиняемый отчет своим действиям в момент преступления.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Напавший на Фельгенгауэр рассказал, что она преследовала его телепатически

В Израиле уже заявили, что готовы рассмотреть просьбу РФ о содействии по делу о нападении на Фельгенгауэр.

Стабильно тяжелое состояние

Что касается состояния журналистки, подвергшейся нападению, медики оценивают его как стабильно тяжелое, Фельгенгауэр перевели в реанимационную палату интенсивной терапии.

"Она находится в стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении. Она в сознании находится… Могу сказать точно, что голосовые связки у нее не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьезная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней", — сообщил журналистам директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Он также отметил, что журналистка пришла в сознание сразу после операции, проведенной в понедельник, ее также не вводили в состояние искусственной комы, был употреблен неправильный термин.

"Это неправильный термин — искусственная кома. Она не пребывала в ней, искусственная кома — это очень серьезная манипуляция, в которую надо определенным образом пациента вводить. То, что было проведено — это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции легких", — добавил он.

По словам Петрикова, Фельгенгауэр в настоящее время снята с аппарата ИВЛ, но остается в реанимационном отделении, ее показатели отслеживаются каждый час. "Вчера вечером состоялся консилиум под руководством министра правительства Москвы, руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна и ряда внештатных профильных специалистов, еще раз была обсуждена вся ситуация, связанная с дальнейшей диагностикой и тактикой лечения пациентки. И сегодня этот консилиум состоится второй раз, вечером, в динамике оценим ситуацию с тактикой лечения и состоянием больной", — сказал он.

"Спасибо, котаны!"

Татьяна Фельгенгауэр поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и пообещала, что с ней все будет хорошо, фотоснимок ее рукописного письма опубликован на официальном сайте радиостанции.

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U — Воробьева (@Vorobievaya) 24 октября 2017 г.

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"Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо", — написала журналистка.

По ее словам, "дышать через трубочки даже прикольно", и "впервые за 16 лет на радио" она выспалась.

"Скоро буду с вами — обнимемся! Таня Ф.", — написала журналистка, проставив время и дату написания письма — 24 октября, 12.40 мск.

Атака безумца

В Кремле выразили сочувствие пострадавшей и пожелали ей скорейшего выздоровления. При этом там считают неправильным трактовать нападение Фельгенгауэр иначе, как атаку безумца.

"Мы действительно сожалеем и сочувствуем и самой Татьяне, и ее родным и близким, и всему коллективу "Эха Москвы", в связи с тем что она подверглась нападению вот этого безумца. Это действительно вызывает наше сожаление, мы искренне желаем Татьяне скорейшего выздоровления. Пытаться окрашивать вот такой трагический случай, (который) действительно связан с проявлением такого безумия, с какими-то другими субстанциями, это нелогично, и, наверное, вряд ли было бы правильным с нашей точки зрения", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не стал бы сейчас вторгаться в обсуждение. Но поймите, Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения — мы не являемся участниками этой дискуссии. Но, конечно же, подобные трагические случаи вызывают глубочайшие сожаления, и, скажем так, действия безумца — они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет — это абсолютно нелогично и неверно", — добавил он, отвечая на вопрос, могут ли материалы, затрагивающие деятельность радиостанции и персонально журналистки, провоцировать тех, кто уже настроен негативно.