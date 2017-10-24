Мосгорсуд смягчил приговор экс-аудитору Минобороны

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 10-летний срок заключения для бывшего начальника департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Дмитрия Недобора, осужденного за взяточничество, но отменил штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

© Фото : предоставлено Управлением пресс-службы и информации Минобороны России Завершено расследование дела экс-аудитора Минобороны

"Судом первой инстанции Недобору было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в двукратном размере взятки — 96 миллионов рублей. Апелляционная инстанция отменила штраф, а также отменила дополнительное наказание в виде запрета на 10 лет занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций", — сказали в суде.

Уголовное дело было возбуждено по факту деятельности организованной группы с участием чиновников департамента аудита госконтрактов военного ведомства, пытавшихся, по оперативным данным, получать взятки.

Экс-чиновнику Недобору вменяется приготовление к получению взятки в особо крупном размере.

Недобор был назначен на должность в январе 2014 года, а отстранен от исполнения своих обязанностей сразу после получения информации о возможной причастности к действиям коррупционного характера.