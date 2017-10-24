Розенберг, уволенный из Telegram, добился в суде полутора миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник утвердил мировое соглашение по спору о восстановлении на работе Антона Розенберга, бывшего директора особых направлений компании "Телеграф", которое, по словам истца, связано с мессенджером Telegram, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Розенберг требовал восстановления на работе, а также взыскания около 462 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и потерь заработка.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, в начале нынешнего заседания были заявлены уточнённые исковые требования в части суммы задолженности на день заседания. Против приобщения уточнения к материалам дела не возражали ни прокурор, ни представитель ответчика.

"Суд определил утвердить мировое соглашение, заключенное 24 октября между Розенбергом Антоном Андреевичем и ответчиком — ООО "Телеграф", производство по данному делу прекратить", — огласила решение судья Екатерина Лёвина.

Согласно мировому соглашению, "Телеграф" отзывает свой иск к Розенбергу на 100 миллионов рублей из Петродворцового районного суда Петербурга за разглашение коммерческой тайны. Розенберг за вычетом 13% налога получит от компании более 1,55 миллиона рублей.

Представитель ответчика не ответила на вопрос корреспондента РИА Новости о связи ООО "Телеграф" с мессенджером Telegram. В свою очередь сидевший за тем же столом в зале заседаний Розенберг заявил, что опубликовал "все, какие мог" документы, по его утверждению, подтверждающие эту связь.

Ранее Розенберг сообщал о своем увольнении "по статье за прогулы" из-за разногласий с Николаем Дуровым, братом основателя Telegram Павла Дурова. Причиной конфликта, как считает Розенберг, стали личные мотивы.