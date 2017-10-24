Центральный аппарат СК взял под контроль дело о смертельном ДТП в Югре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ход дела о смерти подростка в Югре в результате ДТП взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что подросток за рулем мотоцикла погиб в Ханты-Мансийском автономном округе после столкновения с внедорожником, которым управлял полицейский.

"Ход и результаты его (дела) расследования взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что также будут проверены законность и объективность позиций следователя и оперативных сотрудников при проведении процессуальных действий.