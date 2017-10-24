В Башкирии задержали депутата местного совета по обвинению в убийстве мужа

УФА, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители Ишимбайского района в Башкирии задержали депутата местного совета, которая, по версии следствия, зарезала супруга кухонным ножом, выбивая из него признание в любви, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

По данным ведомства, 22 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины возле жилого дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Следователи установили преступника, им оказалась супруга погибшего мужчины, являющаяся депутатом местного совета. Она задержана и ей уже предъявлено обвинение", — рассказала Абрамова.

Как полагает следствие, в ночь на 22 октября супруги отмечали день рождения родственников и вернулись домой нетрезвые.

"Женщина спросила у супруга, любит ли он ее, он в ответ нецензурно выразился. Женщина взяла нож и несколько раз ударила его им. От полученных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте", — рассказала собеседница агентства.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти мужчины. Решается вопрос об аресте подозреваемой.