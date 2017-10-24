Фельгенгауэр всех поблагодарила и пообещала, что с ней "все будет хорошо"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и пообещала, что с ней все будет хорошо, фотоснимок ее рукописного письма опубликован на официальном сайте радиостанции.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, во вторник Пресненский суд принял решение арестовать обвиняемого на два месяца.

"Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо", — написала журналистка.

По ее словам, "дышать через трубочки даже прикольно", и "впервые за 16 лет на радио" она выспалась.

"Скоро буду с вами — обнимемся! Таня Ф.", — написала журналистка, проставив время и дату написания письма — 24 октября, 12.40 мск.

По информации директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова, состояние Фельгенгауэр в настоящий момент стабильно тяжелое, она в сознании, несмотря на серьёзные повреждения в области шеи ее голосовые связки не повреждены, о дальнейших шагах реабилитации можно будет говорить только через несколько дней.