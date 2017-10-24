Процедуру прохода на "Эхо Москвы" ужесточат, заявил Венедиктов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Процедуру прохода на "Эхо Москвы" ужесточат после инцидента с нападением на журналистку, вырабатывается новый протокол безопасности, заявил РИА Новости во вторник главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Мы сегодня решаем вопрос об ужесточении процедуры прохода и более сильным взаимодействием нашей охраны и службы безопасности здания. Я сегодня встречался с начальником охраны здания и начали вырабатывать новый протокол", — сказал Венедиктов.
На вопрос от том, будет ли радиостанция менять ЧОП, который ее охраняет, главред "Эха Москвы" ответил отрицательно.
"Нет, мы не считаем, что ответственность охраны была решающий", — сказал он.
Нападавший — Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2— Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.