Процедуру прохода на "Эхо Москвы" ужесточат, заявил Венедиктов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Процедуру прохода на "Эхо Москвы" ужесточат после инцидента с нападением на журналистку, вырабатывается новый протокол безопасности, заявил РИА Новости во вторник главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, его во вторник привезли в Пресненский суд, где будет решаться вопрос о его аресте.

"Мы сегодня решаем вопрос об ужесточении процедуры прохода и более сильным взаимодействием нашей охраны и службы безопасности здания. Я сегодня встречался с начальником охраны здания и начали вырабатывать новый протокол", — сказал Венедиктов.

На вопрос от том, будет ли радиостанция менять ЧОП, который ее охраняет, главред "Эха Москвы" ответил отрицательно.

"Нет, мы не считаем, что ответственность охраны была решающий", — сказал он.