Напавший на Фельгенгауэр не планирует обжаловать арест

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр гражданин РФ и Израиля Борис Гриц не намерен обжаловать свой арест, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Голоднюк.
"В расписке, где обвиняемый указывает, что копию постановления получил, есть графа, в которой указывается о согласии, либо не согласии с ним и намерении обжаловать. Гриц написал, что не намерен обжаловать", — сказал агентству адвокат, отметив, что эта расписка не лишает права обвиняемого все же обжаловать свой арест.
Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство".
Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева", сейчас она в тяжелом состоянии и в расследовании участвовать пока не может.
Сам Гриц вину признал частично, признав, что повреждения Фенгельгаур действительно нанес он, но убивать якобы не хотел. Обвиняемый просил не заключать его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.