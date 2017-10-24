Напавший на Фельгенгауэр не планирует обжаловать арест

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр гражданин РФ и Израиля Борис Гриц не намерен обжаловать свой арест, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Голоднюк.

Пресненский суд Москвы во вторник заключил Грица под стражу.

"В расписке, где обвиняемый указывает, что копию постановления получил, есть графа, в которой указывается о согласии, либо не согласии с ним и намерении обжаловать. Гриц написал, что не намерен обжаловать", — сказал агентству адвокат, отметив, что эта расписка не лишает права обвиняемого все же обжаловать свой арест.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство".

Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева", сейчас она в тяжелом состоянии и в расследовании участвовать пока не может.

Сам Гриц вину признал частично, признав, что повреждения Фенгельгаур действительно нанес он, но убивать якобы не хотел. Обвиняемый просил не заключать его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.